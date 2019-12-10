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"Везде насрал": на "су*ина сына" Порошенко из-за минских соглашений открыли дело, Сеть в шоке

10 декабря 2019, 17:21

Порошенко, четко осознавая, что лидеры оккупированных территорий зависят от мнения России, подписал соглашение, в котором отказался от государственной границы.

Порошенко
ГБР открыло дело на Порошенко из-за минских соглашений / УНИАН

Во вторник, 10 декабря, Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство по факту государственной измены бывшим президентом Петром Порошенко при подписании минских соглашений, сообщил юрист Андрей Портнов, который ранее высказался о расследовании "дел Майдана".

"Порошенко в 2015 дал указание на подписание соглашения, в рамках которого любые изменения в Конституцию Украины в отношении Донбасса, а также что касается местных выборов, должны согласовываться с лидерами оккупированных украинских территорий",  - объяснил Портнов в своем  видеообращении.

Также юрист уточнил, что Порошенко подписал соглашение, согласно которому государственная граница может вернуться в Украину только в том случае, если Киев примет ряд законодательных действий, которые будут согласованы с лидерами оккупированных территорий.

При этом Портнов подчеркнул, что Порошенко четко осознавая, что лидеры оккупированных территорий зависят от мнения России, подписал соглашение, в котором отказался от государственной границы. При этом Порошенко провел этот документ через генассамблею ООН и закрепил на нормандском саммите.

Отметим, украинцы под видео оставили множество гневных комментариев в адрес Порошенко.

"Везде насрал! Ай да Петя, ай да с*кин сын", - пишет некая Тина.

"Слава Портнову ! Какой же все таки тупой Порошенко", - добавила Ирина Горшкова.

"Пора уже и за майдан судить , как за государственную измену", - убеждена Татьяна Ковила.

"Молодец! Мочи пидарюгу!!", - добавил Алекс Кросс.

"Благодаря Петру Алексеевичу, решившему поразгонять зраду, народ заинтересовался Минскими соглашениями. И, оказалось, что самая жирная зрада, в том числе выборы без контроля над границей, – там.

Порошенко разбудил спящую змею и она укусила его в жопу", - пишет телеграм-канал Панда.

Читайте такжеПорошенко после саммита может быть доволен ЗеленскимНапомним, 7 декабря, юрист Андрей Портнов вспомнил о письменных обязательствах бывшего президента Петра Порошенко в части помилования и амнистии лицам за события на оккупированном Донбассе.

"И ещё один тезис для мокрой тряпки по тупой морде. В 2015 году Порошенко взял на себя письменное обязательство помилования и амнистии лицам за события на оккупированном Донбассе.

Этот пункт Минских соглашений Порошенко поставил даже значительно раньше и выше обязательств проведения выборов на оккупированных территориях и возврата Украине государственной границы", - высказался Портнов в своем телеграм-канале.

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