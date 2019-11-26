"Идите уже НХ": Портнов высказался о расследовании "дел Майдана"

Евромайдан / УНИАН

Партия Голос, лидером которой является фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, обеспокоилась возможным прекращением расследования "дел Майдана". Одиозный юрист Андрей Портнов сразу же набросился на политиков.

"Маргинальная партия Голос, чей лидер в 2015-м году за российские деньги распевал напевы для российских олигархов в Монте-Карло призвала собрать внеочередную сессию, чтобы "спасти расследование дел Майдана". Дорогие рифмоплеты и герои российских вечеринок, во-первых, идите уже потихоньку со своим Майданом НХ", - написал Портнов в своем Тelegram-канале.

Кроме того, он заявил о тотальной фальсификации уголовных дел, заявив, что только новые следователи могут проанализировать, кто "выводил из-под ответственности Парубия и остальное полуразвитое бычье".

"Во-вторых, ваше предложение о поправках и автоматическом переводе следователей из ГПУ в ГБР - консервация шестилетней тотальной фальсификации этого уголовного дела. Только новые следователи могут проанализировать, кто и зачем фабриковал в этом деле доказательства, выводил из-под ответственности Парубия и остальное полуразвитое бычье, кто стрелял в сотрудников милиции, разоружал воинские части, организовывал массовые беспорядки и украл два ключевых тома расследований с десятками видеодоказательств", - подытожил юрист.

Напомним, что адвокаты семей Небесной сотни призвали созвать внеочередную сессию парламента, чтобы следствие по Делам Майдана не остановилось. Такая ситуация возможна, потому что Верховная Рада "не успела" проголосовать за норму об его обеспечении.

Кроме того, экс-начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан призвал прекратить расследование преступлений в период Майдана.