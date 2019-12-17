"Смерть антифашистам": скандальный украинский консул рассказал о своих антисемитских постах

Василий Марущинец

Бывший консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец подтвердил свои скандальные антисемитские высказывания.

При этом, давая пояснения в МИД, Марущинец не отрицал, что действительно писал все эти посты. Хотя и возмущался на собеседованиях с Дисциплинарной комиссией вторжением в его личную жизнь, пишет ukranews.com, публикуя копию протокола дисциплинарной комиссии МИД.

Также в МИД установили, что все ксенофобские и антисемитские посты и публикации Марущинца, разжигающие межнациональную рознь подтвердились.

"В своих выводах он позиционирует Россию как "антифашистов" и, высказывая свое крайне негативное отношение к России и ее агрессии против Украины, использует лозунг – "смерть антифашистам", - в частности говорится в документе.

В то же время Министерство иностранных дел выполнило решение Шестого апелляционного административного суда, вернув в свою структуру Марущинца.

Кроме того, скандально дипломату была выплачена сумма среднего заработка за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 184 гривен.

Напомним, в конце минувшего года вспыхнул скандал, когда стало известно что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец регулярно публикует на собственной закрытой странице в социальной сети Facebook антисемитские публикации. Вскоре дипломат был отстранен от должности, а вскоре и вовсе уволен из МИД - с формулировкой "за нарушение присяги государственного служащего и попрание кодекса дипломатической этики".