Стычки под Радой: экс-нардеп сообщил о гибели митингующего

После столкновений под Радой погиб протестующий, узнал экс-нардеп / Reuters

Бывший нардеп Игорь Мосийчук узнал, что один из митингующих, избитый правоохранителями во время столкновений в центре Киева, умер.

Информацией о гибели протестующего поделился источник в Нацкорпусе, написал экс-нардеп в своем канале в Telegram.

Мосийчук добавил, что информация о смерти митингующего проверяется.

"Проверяем информацию и устанавливаем имя и фамилию вероятно погибшего!", - сообщил он.

Лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий заявил, что не может пока подтвердить информацию о гибели протестующего, но отметил, что речь идет о жителе села, который приехал в Киев на акцию протеста.