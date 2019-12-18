"Минерам" грозит усиленная ответственность: СМИ выяснили, о чем идет речь

Кабмин одобрил усиление ответственности за "минирования" / УНИАН

Кабинет министров сделал шаг к усилению ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании общественно важных объектов.

Правительство на заседании одобрило проект закона об усилении ответственности за "минирования", поделился в своем канале в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

В законопроекте говорится, что теперь "минерам" грозит не только лишение свободы, но и конфискация имущества, сообщает РБК-Украина.

"…"минирование" объектов критической инфраструктуры будет наказываться лишением свободы до восьми лет с конфискацией имущества", - выяснило агентство.

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Напомним, в Киеве очень часто "минировали" метро, из-за ложных сообщений станции закрывали для проведения проверки. В ноябре в Харькове "заминировали" все больницы, детсады, жилые дома, торговые центры и гостиницы.