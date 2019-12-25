Внутри люди: в Киеве загорелись мини-сауны

Пожар в Киеве - к тушению привлекли пожарных / Киев оперативный

Утром 25 декабря в Киеве произошло огненное ЧП – вспыхнул пожар в мини-саунах в районе Южного моста. Внутри, возможно, заблокированы люди.

К ликвидации возгорания привлекли пожарных.

"В данный момент происходит ликвидация возгорания беседок "а-ля сауна", возле Южного моста. Пожарные пытаются вскрыть одну из беседок, где возможно находится люди.Информация уточняется", - говорится в сообщении на странице Киев оперативный в Facebook

Сообщается также, что домики, в которых возник пожар, установлены незаконно.

Напомним, вечером 22 декабря в селе Бутовка Старобельского района Луганской области произошел пожар в одноэтажном здании психоневрологического диспансера. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Во время тушения пожара эвакуировали 109 человек.