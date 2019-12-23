Смертельный пожар в диспансере на Луганщине: эвакуированы более 100 человек

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В селе Бутовка Старобельского района Луганской области смертельный пожар произошел в одноэтажном здании психоневрологического диспансера в воскресенье, 22 декабря, в 20:42.

Пожар охватил площадь 100 квадратных метров, возгорание ликвидировали в 22:55, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во время тушения пожара эвакуировали 109 человек. К тушению возгорания привлекался 31 пожарный и семь единиц техники.