В Луганской области горел психоневрологический интернат: четверо погибших

В Луганской области в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната 22 декабря произошел пожар.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, в результате возгорания четыре человека погибли, трое пострадавших попали в больницу Старобельска с травмами.

Отмечается, что огонь возник в одной из палат около 21:00. Сотрудники ГСЧС тушили пожар, а медперсонал занимался эвакуацией пациентов.

В 22:55 пожар удалось ликвидировать. На месте работает следственно-оперативная группа. Причину возгорания установит следствие.

Напомним, во Львове прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме в Шевченковском районе.

Как ранее сообщал Главред, в Подольском районе Киева произошел пожар в 16-этажке, расположенной по адресу Квитневый переулок, 6, людей эвакуировали. В результате пожара погибли мужчина и женщина.