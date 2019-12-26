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Штрафы до 10 тысяч гривен: нарушителям ПДД грозит драконовская кара

26 декабря 2019, 15:00

Радикально будет увеличен штраф за управление авто лицом, не имеющим на это права.

Радар, TruCAM
Украинским лихачам грозят новые штрафы / Скриншот

Министерство внутренних дел инициирует повышение штрафов для нарушителей Правил дорожного движения.

В частности, за превышение допустимой скорости более чем на 50 км/ч предлагается повысить размер штрафа до 3,4 тысячи гривен. Сейчас размер взыскания составляет 510 гривен, рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Кроме того, размер штрафа за оставление места ДТП предлагается увеличить до 3,4 тысячи гривен (сейчас 255 гривен) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев.

По словам Геращенко, радикально будет увеличен штраф за управление авто лицом, не имеющим на это права – до 10,2 тысячи гривен (сейчас 510 грн).

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В пресс-службе МВД добавили, что законопроекты об усилении ответственности за наезды на людей, превышение скорости и за некоторые другие правонарушения на дороге готовятся к отправке в Раду.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине начали штрафовать водителей-лихачей.

МВД полиция ПДД штрафы нарушители
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