В Украине начали штрафовать водителей-лихачей: список размещения радаров TruCAM

В Украине начали использовать радары TruCAM / Скриншот

С понедельника, 15 октября, в Украине полиция будет штрафовать нарушителей скоростного режима на дорогах, которых станут определять с помощью радаров TruCAM.

Как напомнили в Национальной полиции, радары начали применять еще неделю назад, но в тестовом режиме. Нарушителей-лихачей, которых останавливали полицейские, предупреждали, но отпускали без санкций.

Отметим, что TruCam используются только с размещением дорожных знаков, которые информируют о фото- видеофиксацию нарушений на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности. В этих местах находятся служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.

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С сегодняшнего дня штрафовать нарушителей будут в соответствии с изменениями в Правила дорожного движения Украины, которые вступили в силу 1 января 2018 года.

Согласно этим изменениям, предельная скорость движения авто в пределах населенных пунктов ограничена 50 км в час. Если водитель превысил лимит скорости на 20 км в час и был остановлен, он должен уплатить штраф в размере 255 грн. При превышении скорости на 50 км штраф увеличится до 510 грн. А если превышение скорости привело к аварийной ситуации штраф возрастет до 680 гривен, при этом водителя могут лишить прав вождения на срок до года.

Полиция также опубликовала список магистралей, где будут располагаться устройства TruCam в Украине:

Список размещения радаров TruCAM / Нацполиция

Напомним, в Киеве на ряде магистралей разрешили разгоняться до 80 км/ч.