В Киеве разрешили разгоняться до 80 км/ч: опубликован список скоростных магистралей

9 октября 2018, 15:40

В Киеве возникла необходимость увеличить разрешенную скорость движения на отдельных участках.

Скорость, ограничение
На 17 улицах Киева разрешили ездить со скоростью до 80 км/ч / фото: autocentre.ua

Во вторник, 9 октября, Киевсовет утвердил перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября.

Несмотря на вступившие в силу с 1 января 2018 года обновленные требования Правил дорожного движения, согласно которым скорость движения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч., депутаты отметили важность обеспечения надлежащих условий для жизнедеятельности Киева.

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Как рассказали в пресс-службе Киевсовета, возникла необходимость увеличить разрешенную скорость движения на отдельных участках. Согласно постановлению Кабмина, городские власти должны согласовывать соответствующий перечень автодорог с Национальной полицией. Также должны учитываться соответствующие дорожные условия, пояснили в пресс-службе.

При этом по результатам анализа, было определено 17 столичных улиц, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября.

"Для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля по 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/ч. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение скорости в 50 км/ч. Эти 17 участков приспособлены для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

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В частности, увеличена скорость движения с 1 апреля по 1 ноября на следующих участках:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская);

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта):

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы г. Киева);

- просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);

- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

- ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

- просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии проведения капитального ремонт проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

- просп. Соборности (при установке разделительного транспортного ограждения).

Напомним, ранее сообщалось, что с 8 октября на украинских дорогах заработали радары скорости TruCam.

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Киевсовет ограничение скорости
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