В Украине разрешили автоматическую фото- и видеофиксацию нарушений на дорогах

3 октября 2018, 15:47

Кабмин ожидает от этого разрешения повышение качества контроля за соблюдением правил дорожного движения, что будет иметь результатом повышение безопасности на дорогах.

Теперь все происходящее на дороге будут фиксировать не только радары, но и фото- и видео камеры
Теперь все происходящее на дороге будут фиксировать не только радары, но и фото- и видео камеры / фото: moyidorogi.ru

Кабинет министров Украины одобрил осуществление фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах в автоматическом режиме. Решение по внедрению более современных средств измерительной техники контроля безопасности дорожного движения было принято на сегодняшнем заседании.

Своим решением Кабмин расширил список технических средств, могущих использоваться для контроля безопасности дорожного движения - так, ранее контролировать скорость транспорта можно было только с помощью дистанционных средств измерения, типа TruCAM или "Визир", передает "УНИАН".

Теперь вместе с использованием средств дистанционного контроля на дороге можно использовать средства определения его пространственно-временных координат и средств с функцией фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Читайте такжеРада одобрила штрафы за незаконное использование полицейской символикиКабмин ожидает от этого разрешения повышение качества контроля за соблюдением правил дорожного движения, что будет иметь результатом повышение безопасности на дорогах.

Также, как отмечают в правительстве, это будет иметь положительное экономическое влияние на национальных производителей таких технических средств в связи с увеличением объемов производства и реализации их продукции.

Напомним, с 27 сентября в Украине вступили в силу новые правила парковки – и новые штрафы за их нарушение. Закон о парковке в Украине 2018 года уже опубликован на сайте Рады. Теперь нарушения будут фиксироваться с помощью фото- и видеосъемки, а штраф налагаться бесконтактно, то есть без участия самого нарушителя – на основании фото-и и 

Как сообщалось, Рада увеличивает штрафы за непристегнутый ремень безопасности в 17 раз. Это объясняют тем, что Украина является одним из лидеров среди европейских стран по показателям аварийности и последствиями дорожно-транспортных происшествий.

Ранее в МВД отмечали, что в течение 2018 года в Украине будет внедряться видео- и фотофиксация превышения скоростного ограничения в 50 км/ч для автомобилей в городах.

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