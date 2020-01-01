"Никаких гарантий": названа опасность уступок "евробляхерам"

Авто на нврономерах / УНИАН

Отсрочка штрафов для владельцев авто на еврономерах не для всех является хорошим сигналом. По словам главы Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслана Соболя, евробляхеры могут попросить еще больших уступок.

"Нет никаких гарантий, что они не попросят еще больших уступок через полгода", – отметил эксперт в комментарии Сегодня.

При этом он указал, что постоянный уступки власти только увеличивают экологическую проблему.

"Дело в том, что с достижением определенного возраста в Европе положено сдавать автомобиль на утилизацию. А некоторые продают их украинцам. Даже по украинским экологическим стандартам они приносят больше вреда", – подытожил Соболь.

Как ранее сообщал Главред, депутаты украинского парламента IX созыва отложили до начала 2020-года штрафы за нерастаможенные вовремя автомобили с европейской регистрацией.