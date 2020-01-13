Печальный улов: на Днепропетровщине из воды достали авто с трупами

Джип с трупами / скриншот из видео

В селе Вишневое, что на Днепропетровщине, спасатели извлекли из водоема автомобиль типа джип с четырьмя телами.

Соответствующее сообщение в понедельник, 13 января, опубликовали представители пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что ориентировочно, во время следования по плотине пруда, легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал в водоем. Предварительно автомобиль находился в 5 метрах от берега, на глубине 2-3 метра", - заявили в ведомстве.

Сотрудники ГСЧС с помощью лебедки доставил джип из воды на берег. В салоне авто обнаружили трупы четырех погибших - одного мужчины, двух женщин и 14-летней девочки-подростка.

Сейчас все детали и обстоятельства инцидента устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, ранее в Кременчуге на Полтавщине посреди бела дня нашли труп депутата райсовета от фракции Укроп Андрея Гаврилова.