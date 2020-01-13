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Печальный улов: на Днепропетровщине из воды достали авто с трупами

13 января 2020, 09:27

Середина января отмечена в Днепропетровской области совершенно жуткой находкой.

Джип, трупы
Джип с трупами / скриншот из видео

В селе Вишневое, что на Днепропетровщине, спасатели извлекли из водоема автомобиль типа джип с четырьмя телами.

Соответствующее сообщение в понедельник, 13 января, опубликовали представители пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что ориентировочно, во время следования по плотине пруда, легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал в водоем. Предварительно автомобиль находился в 5 метрах от берега, на глубине 2-3 метра", - заявили в ведомстве.

Сотрудники ГСЧС с помощью лебедки доставил джип из воды на берег. В салоне авто обнаружили трупы четырех погибших - одного мужчины, двух женщин и 14-летней девочки-подростка. 

Сейчас все детали и обстоятельства инцидента устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, ранее в Кременчуге на Полтавщине посреди бела дня нашли труп депутата райсовета от фракции Укроп Андрея Гаврилова.

Днепропетровщина трупы пруд
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