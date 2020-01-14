Хакеры из России взломали сайты Burisma, ища компромат на Байденов - СМИ

Российские хакеры / Газета

Серверы веб-порталов украинской газовой компании Burisma, фигурировавшей в скандальной беседе Владимира Зеленского и Дональда Трампа американского и украинского президентов (ставшей причиной запуска импичмента против Дональда Трампа) подверглись взлому российских хакеров.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное зарубежное издание The New York Times. По данным Area 1, попытки взлома серверов Burisma начались еще в начале ноября 2019-го. Именно в тот период мировые СМИ широко освещались тема Джозефа Байдена и его сына Хантера, Украины и импичмента Трампа.

Пока достоверно не установлено, что именно пытались найти хакеры. Но эксперты полагают, что в первую очередь те стремились найти компромат на семью Байденов.

Напомним, ранее в Area 1 сообщали о том, что перед Новым годом сайт Студии Квартал 95 пытались взломать российские хакеры - в поисках компромата на нынешнего главу СБУ Ивана Баканова.