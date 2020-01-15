"Вот волонтёры лошары": Найем содрал с Укроборонпрома 300 тысяч и раздразнил Сеть

Мустафе Найему устроили головомойку в Сети из-за премии / УНИАН

Заместитель генерального директора Укроборонпрома Мустафа Найем, который ранее рассказал, сколько в Укроборонпроме украли за 10 лет, объяснил происхождение в его декларации графы "зарплата в 300 000 грн".

"Задекларировал свой доход за декабрь. Он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда "зарплаты в 300 тысяч". Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне", - написал он.

По словам Найема, его зарплата может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от результатов его работы и успехов компании.

Также бывший народный избранник обратил внимание на то, что у бывшего руководства Укроборонпрома официальные выплаты были почти в два раза меньше, а о неофициальных доходах ставало известно от НАБУ и Бигуса.

"Теперь все открыто и можно выбирать, что результативнее и ближе: опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами у руля государственных стратегических предприятий или команда менеджеров с огромными амбициями и одной, белой и открыто задекларированной зарплатой", - подчеркнул Найем.

Отметим, своим сообщение Найем раздразнил украинцев в Сети, и ему ткнули в нос то, что волонтерство не должно оплачиваться.

"Премії й надбавки за волонтерство, яке апріорі має бути безоплатним, розраховано на кого? На лохів?Мустафо, а чому не сказати правду? Ви ж, з огляду на попередню діяльність, її так любите. Хіба соромно визнати, що 310 тисяч - це матеріалки, які треба було вибрати до закінчення календарного року, а отримані наприкінці грудня 176 тисяч це лише друга частина зарплати, бо ж перша була виплачена посеред місяця? Немає в цьому нічого крамольного, погодьтеся", - высказался Владимир Тесленко.

"Вот волонтёры лошары!!! вот ведь можно было недурно подняться на волонтёрстве, а они...эхЪ, где же взять такого умищща!?да, кстати, где-то слышал, что волонтёрство подразумевает под собою безоплатную деятельность. но то враки, 100%!ну не может же уважаемый Мустафа обманывать!?", - добавил Третьяков Алексей.

"Про "волоньерський" період роботи-круто! про премії за "волонтерський" період роботи-ще краще! не знаю як у Укроборонпромі, а для інших підприємств за "волонтерів" на підприємстві штрафи непогані Держпраці виписує", - отметила Татьяна Шевченко.

"Звичайно, бо в приватному секторі такому потужному фахівцю "з усіх питань" як пан Мустафа годі і чекати такої зарплатні. На відміну від держави приватний власник вміє рахувати власні гроші і ефективно розподіляти зарплатний фонд", - пишет Виктор Неганов.

"Волонтерські"? Взагалі-то волонтерство це на добровільних засадах , тобто безкоштовно . Чи не так?", - вопрошает Литвак Александр.

"Плохо, очень плохо. Волонтерские "надбавкм и премии" сделали мой день. Вы ж не отмоетесь, Мустафа", - убеждена Олеся Антипенко.

"Яким боком, ви журналіст, до менеджменту підприємств, тим більше оборонних?", - спросил Никита Куприянов.

Читайте такжеПремия в размере 200% от оклада: Кабмин узаконил бонусы для топ-чиновниковНапомним, ранее сообщалось, бывший журналист и экс-нардеп Мустафа Найем стал заместителем генерального директора государственного концерна Укрборонпром Айвараса Абромавичуса. По информации, Найем был привлечен в качестве советника генерального директора концерна еще в начале августа. 11 ноября 2019 года он был назначен на должность заместителя генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.