"Ежедневно - сотни тысяч": Найем сказал, сколько в Укроборонпроме украли за 10 лет

За последние 10 лет в Укроборонпроме украли почти миллиард гривен, сообщил Мустафа Найем / УНИАН

В государственном концерне Укроборонпром за все время существования - за последние 10 лет - украли почти миллиард гривен, - около 300 тысяч гривен ежедневно выводили в офшоры и раскладывали по частным карманам.

На протяжении 10 лет руководство концерна самостоятельно инициировало только 251 уголовное производство, поделился в своем Telegram-канале заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем.

По его данным, за полгода работы новое руководство госконцерна обнаружило и передало правоохранителям материалы, по которым уже возбуждено 85 производств.

"В частности, инициировали производства, где фигурируют бывшие руководители оборонного комитета Рады, которые действовали в преступном сговоре с чиновниками Минобороны и при пособничестве экс-руководителей самого Укроборонпрома и его отдельных предприятий", - отметил Найем.

За последние 10 лет в Укроборонпроме украли почти миллиард гривен, сообщил Мустафа Найем / Мустафа Найем/Telegram-канал

Напомним, в ноябре 2019 года в Специализированной антикоррупционной прокуратуре поделились, что бывшему гендиректору Укроборонпрома Павлу Букину сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации.