В штабе ООС высказались о "минировании" Азовского моря

Украинская сторона не минирует акваторию Азовского моря, сообщили в пресс-центре штаба ООС / УНИАН

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил на Донбассе сообщили, что информация о минировании акватории Азовского моря украинской стороной не соответствует действительности.

Мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы "Тритон" имеют учебно-тренировочный характер и не предусматривают реального минирования акватории моря, говорится на странице пресс-центра в Facebook.

"В некоторых отечественных СМИ появилось сообщение о начале активной фазы работ по установке минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря. По этому поводу предоставляем уточняющую информацию…", - отмечается в сообщении.

Бывший министр обороны и экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Евгений Марчук предупреждал, что Россия планирует захватить еще часть украинской территории и отрезать нашу страну от Азовского и Черного морей.