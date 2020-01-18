"Андруша, когда тебя посадят?": "е*аному нацисту" Парубию устроили взбучку в Сети из-за киборгов

Парубию устроили взбучку в Сети из-за пиара на киборгах / Скриншот с видео tsn.ua

Бывшему спикеру Верховной Рады, нардепу Андрею Парубию граждане устроили головомойку в Сети из-за пиара на киборгах.

На днях экс-глава парламента решил хайпануть, и почтил память киборгов, противопоставив их слугам.

"Україна - це не слуги. Україна - це кіборги. Вічна Пам'ять, Слава і Вдячність вам, Герої", - высказался Парубий в Сети.

Отметим, после такого почтения памяти Парубию надавали по шапке.

"Ти якийсь убогий Андрій Парубій, хочеш вшанувати героїв, то вшануй, а не переводь це в політичну площину. Лише і вмієте те, що перекручувати все на свій лад. А ти сам не слуга? Служиш як пес свому хазяїнові", - высказался Алек Форт.

"Тоді ти Парубій,точно не Україна!!!...попіаритися на кіборгах, знаючи всі тонкощі ДАПу -це огидно!", - отметил некий Эд Пинк.

"Ага главный КИБОРГ -это Парубий , чужими руками жар загребать мастер - прописался в ВР, а люди пусть гибнут за счастье Хероя -Парубия", - добавил некий Мойша Мовчан.

"Андрій Парубій Кіборги на Майдані. Кіборги на фронті. А нечисть все пре! Тільки от загал, бачте, втомився", - считает Анатолий Мунтян.

"Андруша, когда тебя уже посадят? Е*аный нацист", - спросил Валерий Кучер.

Читайте также"Безъязыкий бунтует народ": Кравчук роскошно умыл Парубия и "всю патрашенковскую шелупонь" - видеоНапомним, ранее Андрей Парубий защитил "откровенную сволочь" Пашинского. "Какие основание бросать за решетку Сергея Пашинского сегодня? Какие основания его изолировать? Не было ни одного доказательства, что он скрывается от следствия", - сказал Парубий.