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Цветы, горе, слезы: в Борисполе прощаются с погибшими украинцами - фото

19 января 2020, 16:19

В Борисполе прощаются с погибшими в катастрофе самолета МАУ украинцами.

В Борисполе прощаются с украинцами, которые погибли в авиакатастрофе / РБК

В аэропорту "Борисполь" проходит церемония прощания c украинцами, погибшими в в аиакатастрофе под Тегераном.

По информации Офиса президента, тела погибших во время крушения самолета МАУ под Тегераном доставили в Киев 19 января. Ранее эксперты МВД идентифицировали всех 11 украинских граждан, находившихся на борту во время катастрофы.

В аэропорту "Борисполь" в терминале В проходит церемония прощания с погибшими экипажем и пассажирами самолета. На закрытой части присутствую только родственники и первые лица страны. Все желающие смогут попрощаться с с 13:00 до 19:00.

В Борисполе прощаются с украинцами, которые погибли в авиакатастрофе / РБК
В Борисполе прощаются с украинцами, которые погибли в авиакатастрофе / РБК

Президент Владимир Зеленский сообщил о том, что репатриация тел погибших украинцев должна состояться 19 января. Эту дату также озвучили в МВД после завершения процедуры идентификации останков.

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