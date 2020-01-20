Американский капитан сказал, что уничтожает Украину

Коррупция уничтожает Украину, сказал американский капитан / УНИАН

Бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве, капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах полагает, что Украину уничтожает коррупция.

Украинское государство "очень коррумпированное", рассказал капитан в интервью Апострофу.

По словам собеседника, коррупция является самым большим врагом Украины.

"…Даже не война, коррупция - это то, что уничтожает Украину. …США не идеальная страна - у нас ужасная бюрократия и тоже присутствует коррупция", - добавил Табах.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что перед Украиной стоят две главные проблемы. Спикер парламента полагает, что первая проблема - это война, а вторая - война с коррупцией.