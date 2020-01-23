"Пытали хозяина, забили до смерти женщину": на Львовщине атаковали дом и обчистили

На Львовщине злоумышленники напали на дом, пытали хозяина, забили женщину и унесли деньги / 365news.biz

В среду вечером, 22 января, в Радехове Львовской области злоумышленники в масках ворвались в один из жилых домов, жестоко пытали хозяина и нанесли телесные повреждения женщинам, требуя указать место хранения денег и ценностей.

Злоумышленники забрали деньги и скрылись, а от полученных травм на месте происшествия умерла 59-летняя женщина, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.

По данным ведомства, во время нападения в доме находились трое женщин в возрасте 34, 59, 87 лет, 61-летний мужчина и двое детей в возрасте 1 и 5 лет.

В Радехове вооруженные злоумышленники напали на частный дом руководителя местного лесхоза - госпредприятия Радеховское лесоохотничье хозяйство Степана Данькевича, пишет Zaxid.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Начато производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство, и по ч. 4 ст. 187 УК - разбой.

Ранее сообщалось, что под Киевом - в селе Козин - пятеро злоумышленников ворвались в дом главы отдела спортивной и балетной травмы Института травматологии и ортопедии Национальная академия медицинских наук Украины, президента Украинской ассоциации спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии Александра Коструб и унесли деньги и драгоценности.