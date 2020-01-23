  1. Главная
  3. Украина

"Пытали хозяина, забили до смерти женщину": на Львовщине атаковали дом и обчистили

23 января 2020, 11:42

Неизвестные напали на частный дом руководителя Радеховского лесоохотничьего хозяйства, узнали журналисты.

В Радехове злоумышленники напали на дом, пытали хозяина, забили женщину и унесли деньги - Новости Львова
На Львовщине злоумышленники напали на дом, пытали хозяина, забили женщину и унесли деньги / 365news.biz

В среду вечером, 22 января, в Радехове Львовской области злоумышленники в масках ворвались в один из жилых домов, жестоко пытали хозяина и нанесли телесные повреждения женщинам, требуя указать место хранения денег и ценностей.

Злоумышленники забрали деньги и скрылись, а от полученных травм на месте происшествия умерла 59-летняя женщина, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.

По данным ведомства, во время нападения в доме находились трое женщин в возрасте 34, 59, 87 лет, 61-летний мужчина и двое детей в возрасте 1 и 5 лет.

В Радехове вооруженные злоумышленники напали на частный дом руководителя местного лесхоза - госпредприятия Радеховское лесоохотничье хозяйство Степана Данькевича, пишет Zaxid.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Начато производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство, и по ч. 4 ст. 187 УК - разбой.

Ранее сообщалось, что под Киевом - в селе Козин - пятеро злоумышленников ворвались в дом главы отдела спортивной и балетной травмы Института травматологии и ортопедии Национальная академия медицинских наук Украины, президента Украинской ассоциации спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии Александра Коструб и унесли деньги и драгоценности.

нападение пытки новости Львова Степан Данькевич
Сейчас вы просматриваете новость «"Пытали хозяина, забили до смерти женщину": на Львовщине атаковали дом и обчистили». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:07
Стало известно от чего умер Juice WRLD - отчет полиции и врачей
11:52
Перепись населения: в Кабмине рассказали, сколько людей живут в Украине
11:42
"Пытали хозяина, забили до смерти женщину": на Львовщине атаковали дом и обчистили
11:32
Курс на Берлин: Украина на 10 лет отдаст Укрзализныцю немцам
11:23
Покорение Крыма: Чубаров объявил о походе татар на аннексированный полуостров Видео
11:20
Умер Juice WRLD: причина смерти, дискография, личная жизнь Видео
11:05
"Почку вырежу": генерал рассказал об угрозах "Гиви"
11:02
Белла Хадид случайно засветила грудь на сцене Фото
10:53
Масштабное ДТП в Киеве: из-за гололеда столкнулись пять авто, движение парализовано Фото
10:45
Ответный удар: Гончарук рассказал, случатся ли отставки в его Кабмине Видео
10:43
Маникюр 2020 – красивый оранжевый френч и негативное пространство фото Фото
10:35
Обзор фильма Кролик Джоджо: что делать, если мой друг - Гитлер Видео
10:30
Под Киевом вспыхнул Мебельный городок: пылали сотни "квадратов" Фото Видео
10:17
Помпео объяснил, почему США помогают Украине
10:13
"Паспорта в смартфоне": в Кабмине рассказали, когда и зачем изменят ситуацию с документами
10:02
ОВГЗ, земля, распродажа: с чем Украина поехала в Давос мнение
10:00
"Этот Арахамия сломался": в Сети бурно отреагировали на слова нардепа о сотрудничестве с ЕС
09:49
Зеленский в Израиле не примет участие в работе Форума памяти жертв Холокоста
09:40
Анастасия Волочкова вывалила голые телеса на снегу с вениками из бани
09:37
Момент истины: в Сенате США запустили голосование за импичмент Трампа
09:24
Зеленский прибыл в Израиль: СМИ узнали подробности возможной встречи с Путиным Видео
09:18
Арахамия анонсировал несколько отставок в правительстве Гончарука
09:03
Арахамия рассказал, есть ли план освобождения Донбасса силой оружия
08:59
Синоптик объявил штормовое предупреждение в Украине Видео
08:59
Гороскоп на 23 января всех знаков Зодиака: любовные баттлы, "крыша" и фальшь
08:43
Путин решил наказать строптивого Лукашенко мнение
08:41
Китайский коронавирус может передаться через AliExpress Видео
07:57
Зеленский в Давосе дал свой номер телефона крупнейшему индийскому миллиардеру - фотофакт
07:38
Кровавая резня в Киеве: одна из жертв описала свою смерть в дневнике Видео
07:23
Реальное место Новосад - не Кабмин, а кресло оператора колл-центра мнение
07:15
Красиві привітання з днем народження подрузі – з натхненням та любов’ю
07:07
Упал и загорелся: в США - крушение легкомоторного самолета, все погибли
07:05
"Узенькая, как у девочки": голая Любовь Толкалина засветила бритую киску
06:58
Претенденты на вылет: под кем и почему "шатаются кресла" в Кабмине Гончарука мнение
06:42
Эксперт объяснил, почему заоблачные зарплаты министров не связаны с борьбой с коррупцией
06:20
Разболтал и пострадал: 6 вещей, о которых нельзя говорить друзьям
05:55
"Заложники грандиозного эксперимента": Комаровский указал на угрозы гаджетов для детей Видео
05:29
"Извращюга": Саша Спилберг в трусиках показала интимные складочки
04:36
Впитать силу земли: как уговорить женщину на анальный секс
04:12
Когда Пасха 2020 католическая и православная, еврейская – все даты Видео
03:40
Дерматолог разгромила популярные бьюти-советы из интернета
03:01
На Полтавщине на глазах у врачей в школе умерла девочка
02:15
Угодить боброчесу: топ-3 техники классного и приятного минета
01:38
В России подростки забили до смерти полицейского Видео
00:57
"Политические игры": Польша призвала Путина прекратить "игры" на Холокосте
00:40
Очередной гол Роналду и автогол Буффона: Ювентус - Рома - видеообзор матча Видео
00:19
23 января – какой сегодня праздник: что делать в Григорьев день Видео
22 января, среда
23:59
Нега и соблазн: в Сеть выложили серию красивейших снимков черно-белой эротики Фото
23:46
Новосад поддержала позицию Кабмина о зарплатах чиновников, "курва" - сказали в Сети Видео
23:40
Суркис выступил с заявлением об изменении регламента УПЛ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять