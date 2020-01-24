В Укроборонпроме назвали причину потрескавшейся брони на БТР

Укроборонпром проверил потрескавшиеся БТР / УНИАН

Директор Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени O.O. Морозова и владелец Лозовского кузнечно-механического завода отчитались перед Укроборонпромом относительно проверки информации о качестве сварки корпусов БТР-4Е.

"По утверждению руководства ЛКМЗ, эти повреждения возникают в процессе сварки и являются неотъемлемой частью технологического цикла производства корпусов, а устраняются в дальнейшем при изготовлении конечной продукции", - сообщается в комментарии на сайте госкомпании.

На базе Укроборонпрома была создана рабочая группа для проверки качества комплектующих военной техники, находящейся на местах постоянной дислокации в Вооруженных силах Украины. В частности, были обнаружены повреждения упрочняющей наплавки на сварных соединениях бортов на нескольких бронетранспортерах.

В Укроборонпроме заявили, что производители должны за свой счет исправить погрешности по качеству комплектующих согласно требованиям технической документации. также поручено выяснить квалификацию работников, осуществляющих сварочные работы и усилить контроль качества выпускаемой продукции. Такде в госкомпании потребовали проверить возможные факты ненадлежащего исполнения заказа ответственными лицами.

Напомним, на предприятие Харьковское конструкторское бюро по машиностроению (ХКБМ, входит в состав госконцерна Укроборонпром) частное предприятие Лозовской кузнечно-механический завод поставил три первых корпуса для изготовления новой партии БТР-4 - корпуса пришли с браком.