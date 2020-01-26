Опубликовано видео, как в Борисполе проверяют пассажиров рейса из Китая

В Борисполе проверяют пассажиров рейсов из Китая / Скриншот

В международном аэропорту Борисполь уже начали проверять пассажиров, которые прибывают самолетом из Китая.

В частности, на опубликованных кадрах видно, как в салоне медицинский работник в защитной маске измеряет температуру тела у пассажиров, прилетевших из китайского города Санья.

"Главная задача — не допустить проникновения вируса на территорию страны. Рейс Санья - Борисполь. Пассажирам проверяют температуру. В случае, если у человека есть внешние признаки заболевания ОРВИ, пограничники будут советовать им обратиться к врачам. В особых случаях таких пациентов будут срочно отправлять к специалистам", - сообщает Киев Сейчас в Telegram.

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Как известно, из-за угрозы распространения коронавируса с 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела.

Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

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При этом заболевания уже зафиксированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде.