"Малая Россия": Украина призвала к ответу итальянских телевизионщиков

Телеведущий в Италии назвал Украину "малой Россией"

Посольство Украины в Италии отреагировало на инцидент, который произошел на государственном телеканале RAI1 – 26 января во время популярного развлекательного шоу Украину назвали "малой Россией".

Украинские дипломаты назвали слова ведущего шоу L'Eredita "некорректными" и "оскорбительными".

"Руководству телерадиокомпании была немедленно донесена твердая позиция посольства относительно необходимости откорректировать такие действия", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Также дипломаты опубликовали открытое письмо, адресованное RAI, так как до сих пор от телеканала не поступило никакой реакции.

"Название "Малороссия" было присвоено русскими завоеванным украинским землям в царский период. Впоследствии этот термин вошел в идеологию Российской империи, в состав которой входят "великоросы", "малоросы" и "белорусы", - говорится в заявлении украинского посольства.

Также в письме итальянскому телеканалу отмечается, что украинский народ никогда не использовал термин "Малороссия" для обозначения своей родины.

Открытое письмо Посольства Украины в Италии / Фотоfacebook.com/ukr.embassy.italy

Напомним, ранее эк-глава Министерства иностранных дел Павел Климкин дал прогноз относительно действий президента РФ Владимира Путина в отношении Украины. По его словам, хозяин Кремля будет пытаться продвигать свой проект Новороссия.