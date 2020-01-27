В Италии на телешоу Украину назвали "малой Россией"

На итальянском телешоу Украину упрослили до размеров "малой России" / Фото: скриншот из видео

В Италии на государственном телеканале RAI1 во время популярного развлекательного шоу Украину внезапно назвали "малой Россией".

"Это манипулирование общественным мнением. Это вбивает в голову рядового итальянца, что Украина — колония России! Это происходит на шестом году российской агрессии против Украины и после аннексии Россией Крыма. Это часть гибридной и информационной войны против Украины", — написала в Facebook Татьяна Чиполла.

Суть шоу L’eredità заключается в том, участнику, который вышел в финал, нужно назвать ключевое слово, объединяющее пять других слов. В частности, финалисту нужно было найти общее слово для таких слов, как звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада. Участник программы назвал слово "любовь". Однако авторы программы отметили, что зашифровали слово "маленький".

"Маленькая Россия — это Украина", — заявил ведущий телевикторины.

Украинцы итальянского сегмента соцсетей не скрывали негодования в связи инцидентом.

"Ты понимаешь какую хрень на первом канале Италии говорят? Маленькая Россия - это Украина!

Это в то время, когда 1500 лет назад был основан Киев, а на территории Москвы после этого еще 800 лет были болота и лягушки квакали!", "К сожалению, у среднестатистического итальянца с образованием и культурным уровнем беда, поэтому он съест любую информацию. Они свою историю не знают, а мы хотим, чтобы знали малоизвестные факты о чужой стране", "Это больно слышать, но надеюсь, в Италии не все этому верят...Это как Киевская Русь интерпретировать, либо Киев русский город, либо - наоборот...", "Печально все это", - написали пользователи соцсетей.

Напомним, украинские военные срочной службы попали в скандал из-за того, что пели под гитару военную песню о войне в Чечне. Соответствующее видео опубликовал в Сети офицер ВСУ Александр Гром.

Напомним, в прошлом году в Тернополе разгорелся скандал из-за полицейских, которые танцевали в ресторане под песню Офицеры одиозного российского исполнителя Олега Газманова. Позже стало известно, что их планируется отправить в зону АТО.