Под Львовом в рефрижераторе нашли несовершеннолетних нелегалов

Нелегалы из рефрижератора / скриншот

Во Львовской области в субботу, 1 февраля, обнаружили четырех несовершеннолетних нелегальных мигрантов. Парни прятались в холодильной камере фуры, которая везла яблоки из Северной Македонии в Российскую Федерацию.

"Известно, что грузовой авторефрижератор, где обнаружили нелегальных мигрантов, перевозивший яблоки из Северной Македонии в Россию. Пересекая украинскую границу через ПП Дьяково на Закарпатье, водитель грузовика остановился на АЗС в Гамалиивке возле Львова", - сообщает Zaxid.net.

По словам водителя грузовика, он услышал странные звуки, поэтому на заправке открыл дверь холодильной камеры, где и обнаружил четырех парней 16-17 лет в полуобморочном состоянии.

Отмечается, что у двух нелегалов были документы Афганистана, а двое других совсем без документов.

Как ранее сообщал Главред, в Греции 10 сирийских мигрантов пытались вылететь в Швейцарию, притворившись волейбольной командой из Украины.