"Прибыли из Китая": в Украине госпитализировали двух человек

Коронавирус / Reuters

В Украине зафиксированы для случая подозрения на заражение китайским коронавирусом. По состоянию на понедельник, 3 февраля, двое украинцев обратились к медикам.

По данным Министерства здравоохранения Украины, в аэропорту Борисполь 1 февраля к медикам обратились двое граждан Украины. У них диагностировали симптомы ОРВИ.

"Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", - указано в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, по данным на 3 февраля число заболевших вирусом из Китая превысило 17 000 человек, при этом 362 человека умерли.