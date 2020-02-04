"Пожизненно бесплатные перелеты": украинка приняла роды в самолете Qatar Airlines

Врач из Киева приняла роды в небе / Фейсбук Alena Fedchenko

Украинка Алена Федченко на борту самолета приняла роды у пассажирки из Таиланда и выложила трогательные фотографии на всеобщее обозрение в Сеть.

По информации, радостное событие произошло ночью в самолете, следовавший рейсом Доха-Бангкок.

"Три часа ночи. В самолете объявляют, что нужен врач. Я честно сначала думала притвориться спящей, но пошла. А там в хвосте самолета женщина на полу, стюардессы в растерянности. Я перчатки надела, встала на колени и вперед. Спасибо кафедре акушерства и гинекологии НМУ им. Богомольца. Вспомнила все в одну минуту!" - поделилась врач из Киева о своем новом опыте.

Федченко отметила, что перед тем, как она приняла роды, стюардессы спросили ее номер медицинской лицензии. В самолете включили Wi-Fi, чтобы она связалась с сыном и он быстро сбросил фото ее документов.

Стало известно, что 23-летняя гражданка Таиланда при помощи балахона скрыла доношенного беременность от сотрудников аэропорта и самолета.

К слову, мальчик родился полностью здоровым. А после родов самолет Qatar Airways совершил вынужденную посадку в Калькутте (Индия), где и оформили ребенка.

"Та масик родился реально 10 баллов по Апгар, мои коллеги поймут. Сердцебиение я, конечно, не слушала и рефлексы не определял. Но закричал сразу, и не было совсем цианоза, не сразу и не потом. Такой розовенький, и кулачки не синенькие. Сосал грудь мамы, Сосал кулачки", - добавила врач в Сети.

Отметим, история вызвала интерес в сети – под сообщением Федченко появилось масса комментарием.

"Красава..по не гласным правилам, ребёнок будет летать на этой авиалиниях безплатно...", - пишет Николай Самсоненко.

"…згідно правил IATA переліт вагітним з 6 місяця вагітносі заборонено, часто мами підроблюють документи щоб здійснити переліт. Не на кожному літаку знайдуться такі герої котрі зможуть допомогти. Респект", - высказался Андрей Сытник.

"Браво Спасибо, что не прикинулись спящей. Большое счастье, что есть такие врачи! Люди с большой буквы! Слава Богу все хорошо и мама и малыш здоровы. Теперь у малыша по жизненно бесплатные перелеты в этой авиакомпании", - отметила Елена Варяница-Токовенко.

Читайте такжеСобчак выгнали с самолета перед самим рейсомНапомним, ранее сообщалось, с пассажирским самолетом произошло ЧП - Boeing 767 Air Canada рейса Мадрид - Торонто вернулся в аэропорт вылета для экстренной посадки после того, как часть шасси вошло в двигатель.