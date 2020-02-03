Может разбиться в любой момент: с пассажирским самолетом в небе произошло ЧП

Лайнер готовится к экстренной посадке в Мадриде / Википедия

С пассажирским самолетом произошло ЧП - Boeing 767 Air Canada рейса Мадрид - Торонто возвращается в аэропорт вылета для экстренной посадки после того, как часть шасси вошло в двигатель.

"Аэропорт Адольфо Суарес Мадрид Барахас готовится принять рейс AK837 Air Canada, направлявшийся в Торонто", - говорится в заявлении оператора испанских аэропортов AENA, опубликованном в Twitter.

По информации оператора, в данный момент самолет вырабатывает топливо над городом.

В аэропорт Мадрида, куда возвращается лайнер, были направлены дополнительные пожарные и медицинские расчеты. По данным испанских СМИ, на борту находятся 130 пассажиров.

Позже стало известно, что самолет с 130 пассажирами на борту успешно приземлился в Мадриде. Никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщает El Pais.

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Ранее Главред писал, что в аэропорту Томска произошло ЧП с самолетом. Борт авиакомпании Руслайн был вынужден совершить аварийную посадку. У самолета, который следовал из Екатеринбурга, развалилась стойка переднего шасси. В момент ЧП на борту самолета находились 32 пассажира и 4 члена экипажа. О пострадавших в результате ЧП не сообщается. Известно, что стойка развалилась прямо во время посадки, передает Telegram-канале Baza.

Напомним, 30 января лайнер модели AirBus A-321 авиакомпании S7 (рейс Симферополь - Москва) экстренно сел в аэропорту Домодедово в Москве из-за угрозы теракта. Одна из пассажирок угрожала осуществить подрыв лайнера. Позже полиция ее арестовала. Пассажиркой-"террористкой" оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева. Как сообщают источники, женщина была очень нетрезвой.