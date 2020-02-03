Развалилась на части: в России - очередное ЧП с самолетом

Стойка шасси развалилась прямо во время посадки / Telegram-канале Baza

В аэропорту Томска произошло ЧП с самолетом. Борт авиакомпании Руслайн был вынужден совершить аварийную посадку. У самолета, который следовал из Екатеринбурга, развалилась стойка переднего шасси.

В момент ЧП на борту самолета находились 32 пассажира и 4 члена экипажа. О пострадавших в результате ЧП не сообщается. Известно, что стойка развалилась прямо во время посадки, передает Telegram-канале Baza.

После прилета лайнер Bombardier остается на полосе. Аэропорт закрыт для прилета и вылета самолетов. Все рейсы задержаны на неопределенное время.

Telegram-канале Baza

Telegram-канале Baza

Очевидцы говорят, что в аэропорту Томска после аварийной посадки "кипеж".

"Видел, как спешно бежали медики и полицейские в спецтранспорт, их куда-то увезли в сторону ВПП. На взлетной полосе в темноте видно много мигалок и самолет", — цитирует очевидц РенТВ.

Напомним, 30 января лайнер модели AirBus A-321 авиакомпании S7 (рейс Симферополь - Москва) экстренно сел в аэропорту Домодедово в Москве из-за угрозы теракта. Одна из пассажирок угрожала осуществить подрыв лайнера. Позже полиция ее арестовала. Пассажиркой-"террористкой" оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева. Как сообщают источники, женщина была очень нетрезвой.