Крушение самолета в Казахстане: внезапно умер второй пилот

Второй пилот самолета Fokker-100, который потерпел крушение, внезапно умер / Reuters

В Казахстане в городе Алма-Ата после выписки из больницы умер второй пилот потерпевшего крушение пассажирского самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air.

Пилот умер во вторник, 28 января, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу горуправления общественного здоровья.

По данным ведомства, второго пилота 21 января выписали из больницы в стабильном состоянии, чтобы он продолжил лечиться амбулаторно - наблюдался в поликлинике у хирурга, кардиолога, терапевта и психолога, а вечером 28 числа ему стало плохо.

"…вечером во вторник в скорую поступил звонок о резком ухудшении его состояния. Медики приехали вовремя и провели все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, но это не помогло…", - выяснило агентство.Напомним, 27 декабря 2019 года самолет Fokker-100 потерпел крушение в районе жилого сектора Алма-Аты. Самолет потерял высоту, протаранил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажной постройкой, погибли 15 человек. Основная версия крушения Fokker-100 - обледенение борта.