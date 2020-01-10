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Крушение самолета Fokker-100 в Казахстане: раскрыта основная версия

10 января 2020, 12:07

На поверхности борта Fokker-100 мог появиться лед, сказал заместитель премьера Казахстана.

Заместитель премьера Казахстана сообщил, что главная версия крушения самолета Fokker-100 - обледенение борта - Новости Казахстана
Главная версия крушения самолета Fokker-100 - обледенение борта, сообщил заместитель премьера Казахстана / Reuters

Заместитель премьера Казахстана Роман Скляр сообщил, что основная версия крушения пассажирского самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air - обледенение борта.

Комиссия не исключает, что на поверхности самолета мог появиться лед, поскольку борт простоял на стоянке около двух суток, рассказал чиновник на брифинге, пишет ТАСС.

По его словам, при взлете не было нарушений по загрузке и центровке Fokker-100.

"С учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца, основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна", - заявил премьер.

Напомним, самолет Fokker-100 Bek Air потерпел крушение при взлете 27 декабря в районе жилого сектора города Алма-Ата. Борт потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием, погибли 15 человек.

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