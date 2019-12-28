В Казахстане назвали три версии крушения самолета Fokker-100

Место крушения самолета Fokker-100 в Казахстане / Reuters

В Казахстане следственно-оперативная группа отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air.

Рассматривается техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании, рассказали в пресс-службе МВД Казахстана.

Следователи восстановят хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Уже проведен осмотр взлетно-посадочной полосы, с воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал.

Напомним, ранее сообщалось, что на борту потерпевшего крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане были двое граждан Украины. Они доставлены в больницу, угрозы их жизни нет. У них травмы средней тяжести - проблемы с позвоночником.