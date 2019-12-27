Крушение самолета в Казахстане: в МИД рассказали о судьбе выживших украинцев

В Казахстане в результате крушения самолета погибли 15 человек / Reuters

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что на борту потерпевшего крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане были двое граждан Украины.

Как сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, пострадавшие украинцы направлены в больницу города Алматы.

"Среди пострадавших есть двое граждан Украины. Оба доставлены в больницу города Алматы. Врачи отмечают, что угрозы их жизни нет, в обоих травмы средней тяжести - проблемы с позвоночником", - сказал он в комментарии УНИАН.

Погорельцев отметил, что украинский консул общался только с врачами, однако решается вопрос передачи мобильных телефонов пострадавшим, чтобы консул мог пообщаться с ними напрямую.

Он добавил, что обоим пострадавшим оказывается полноценное консульское сопровождение, а ситуация находится на контроле МИД.

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Напомним, падение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air произошло утром, 27 декабря, в районе с. Альмерек Талгарского района. Самолет выполнял перелет по маршруту Алматы - Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. В результате аварии погибли 15 человек, пострадали 66. Они находятся в больницах с травмами различной степени, некоторые - в тяжелом состоянии.

Ранее в Казахстане назвали предварительную причину крушения самолета Fokker-100.