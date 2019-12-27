Крушение пассажирского самолета в Казахстане: главные подробности и жуткие фото

В Казахстане в результате крушения самолета погибли более 10 человек / Reuters

В пятницу, 27 декабря, в Казахстане в районе города Алма-Ата при взлете разбился среднемагистральный пассажирский самолет Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air - борт летел из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнул в районе жилого сектора.

На борту самолета находились пять членов экипажа и 95 пассажиров, официальный представитель Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана Алибек Абдилов сообщил, что, по предварительным данным, погибли 12 человек, пишет ТАСС.

В администрации (акимата) Алма-Аты сообщили, что в результате крушения самолета погибли 14 человек.

По сведениям МВД Казахстана, в результате крушения самолета пострадали девять человек. В комитете по чрезвычайным ситуациям МВД сообщали, что пострадали, в частности, шестеро детей.

Для расследования трагедии создана правительственная комиссия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже отреагировал на инцидент - выразил соболезнования семьям погибших.

В пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что работа Bek Air приостановлена. Полеты Fokker 100 приостановлены до выяснения обстоятельств катастрофы.

Уже известно, что в Алма-Ате пассажирский самолет при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием. После столкновения борт не загорелся.

Агентство Reuters опубликовало жуткие фото с места происшествия

Крушение пассажирского самолета в Казахстане: видео с места происшествия

Ранее стало известно, что под российским Красноярском потерпел крушение вертолет Ми-8, пострадали 15 человек. По предварительным данным, вертолет рухнул из-за снежного вихря.