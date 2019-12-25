Снежный вихрь: в РФ раскрыли подробности ЧП с вертолетом, жуткие фото

ЧП с Ми-8 в России / Telegram-канал RT

Под Красноярском в Российской Федерации совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Инцидент произошел фактически сразу после взлета.

По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет попал в снежный вихрь, что и стало причиной ЧП. По данному факту ведомство начало проверку соблюдения безопасности полетов.

По данным Интерфакса, вертолет должен был перевезти вахтовиков компании Славнефть из поселка Байкит на Юрубченское месторождение.

В результате инцидента всего пострадали 15 человек. При этом уточняется, что на борту находились 23 человека.

"Всего к медикам обратились 15 человек, все они осмотрены, двое были госпитализированы в местную больницу, остальным оказана первичная помощь, они отпущены домой", - говорится в сообщении.

Также в сети обнародовали жуткие фото ЧП с вертолетом.

Как ранее сообщал Главред, в Хабаровском крае Российской Федерации потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57). По предварительным данным, причиной могли стать проблемы с системой управления.