Названа предварительная причина крушения самолета Fokker-100 в Казахстане

В Казахстане в результате крушения самолета погибли 15 человек / Reuters

Названы предварительные причины крушения в Казахстане в пятницу утром, 27 декабря, самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air.

Такую информацию озвучил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на пресс-конференции в Алматы.

"Версии предварительные... Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины", - подчеркнул казахский чиновник.

Скляр также добавил, что причину авиакатастрофы установит специальная техническая экспертиза.

Самолет авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Напомним, ранее сообщалось, что на борту разбившегося самолета в Казахстане были граждане Украины. Также был опубликован список жертв.