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На борту разбившегося самолета в Казахстане были граждане Украины: список жертв

27 декабря 2019, 09:43

Самолет два раза поднимался и терял высоту, рассказали очевидцы.

Fokker-100, Казахстан
В Казахстане потерпел крушение самолет Fokker-100 / Reuters

Вылет потерпевшего крушение в Казахстане в пятницу утром, 27 декабря, самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air был задержан.

Об этом рассказала одна из пассажирок трагического рейса, которой посчастливилось выжить в результате катастрофы.

"Я летаю часто. В 07:05 самолет уже должен был подняться в воздух. Но почему-то в этот раз задержали. Когда нам разъясняли правила безопасности, я дремала. Я не спала всю ночь, потому что думала, что опоздаю. Проснулась, когда самолет начал набирать высоту. Оказывается, самолет уже два раза поднимался и терял высоту. Потом был страшный звук - то ли двигатель, то ли еще что-то. Самолет криво летел. Все было как в кино: вопли, крики, плач людей. Я не могу все это описывать, страшно очень. Потом удар, грохот, и прямо передо мной железяка какая-то закрыла - выхода не было. Кто-то кричал: "Шығыңдар!" ("выходите" - пер.). Я потеряла в этот момент дар речи. Я сидела у крыла самолета. Я помню, что наступила на крыло самолета. Кричали, что самолет уже на земле может взорваться. Как будто сон", - цитирует очевидицу tengrinews.kz.

Как рассказала другая пассажирка Гульнара Кошенова, самолет в полете начало трясти, после чего он рухнул.

"Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало все падать... Крики… Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали", - подчеркнула выжившая в авиакатастрофе.

На борту разбившегося самолета Bek Air находились граждане Украины, Кыргызстана и Китая, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана. 

"Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, гражданин Кыргызстана, гражданин Китая, остальные граждане Казахстана", - сообщили в МВД. 

Также опубликован новый список погибших при крушении самолета Bek Air. В новом списке значатся 12 имен:

Муратбаев Марат Ганиевич (1962 года рождения) – командир судна, скончался на месте ЧС;

Астанов Николай Андреевич (1971) – пассажир, скончался на месте ЧС;

Кайдаров Рустам Есимханович (1940) - пассажир, скончался на месте ЧС;

Калиев Бауржан Серикович (1974) - пассажир, скончался на месте ЧС;

Карибаева Базархан (1951) - пассажир, скончалась на месте ЧС;

Исина Аршат - пассажир, скончалась на месте ЧС;

Нурбеков Абай Жаугаштаевич (1986) - пассажир, скончался на месте ЧС;

Аманжол Сания - пассажир, скончался на месте ЧС;

Круглова Дана Арыстанбаевна (1984) - пассажир, скончалась в аэропорту;

Туматов Каирхан Идиканбекович (1955) - пассажир, скончался в аэропорту;

Оспанова Имина Фатиевна (1963) - пассажир, скончалась в больнице;

Ануфриев Валерий пассажир, скончался в больнице.

"Всего на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: 2 гражданина Украины, 1 гражданин Кыргызстана, 1 гражданин Китая, остальные граждане Казахстана", - сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана, уточнив, что все иностранцы выжили.

Напомним, число погибших при крушении самолета близ Алматы, по предварительным данным, составило 15 человек.

Самолет авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.

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