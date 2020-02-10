"Все очень быстро меняется": климатолог шокировала погодными аномалиями

Синоптики заявили, что осень будет длиться аж до Нового года / Скриншот

Этой зимой мы все заметили природные аномалии - отсутствие снега и морозов, а также нехарактерную для холодной поры года дождливую погоду. По информации климатолога, в 2020 году "сюрпризы" погоды продолжатся - к примеру, осень, скорее всего затянется аж до Нового года.

Об этом рассказала в интервью "Текстам" климатолог, научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская и заявила, что в дальнейшем мы будет также наблюдать изменения климата.

"Наши методы прогнозирования построены на статистических методах прошлого. Тогда система находилась в постоянном состоянии, и мы могли рассчитывать с большей вероятностью. Сейчас мы имеем систему, которая меняется очень быстро. Буквально каждый год мы видим что-то новое", – поделилась Краковская.

По словам Краковской, исследования показали, что будет становиться все жарче.

"Осень имеет все шансы удлиниться до Нового года, а, возможно, и дальше", – предположила она.

Как ранее писал Главред, климатолог Вазира Мартазинова предупредила, что в 2020-м в нашей стране на протяжении каждого месяца будут перепады температуры - от холода к теплу. По ее информации, в Украине ожидается мягкая зима, затяжная весна и жаркое лето с минимальным количеством осадков.

Климатолог добавила, что резкие перепады температуры воздуха вероятны каждые пять-шесть дней, а самые сложные регионы - Карпаты и Западная Украина - там и в юго-восточных областях возможны наводнения.

"…При любых больших перепадах температуры, от тепла к холоду или от холода к теплу, всегда возникают синоптические стихийные ситуации. Поэтому можно сделать прогноз, что в наступившем году будет то же, что и в ушедшем", - отметила она.

Также отметим, раннее климатологи предрекли нашей планете настоящий "ад". По их информации, эпоха глобальных климатических катастроф может наступить уже в 2030 году. При этом ученые указали на всемирное потепление и жуткие пожары, которые "пожирают" леса Сибири, Австралии и Бразилии. По оптимистичным прогнозам, температура на планете поднимется на 1,5°C, но согласно новым моделям оценки - 5-7°C.

"Уже сейчас ледники Гренландии и Западной Антарктиды тают в несколько раз быстрее нормы. Начал разрушаться и Восточноантарктический ледовый щит, который казался неуязвимым к изменениям климата. Эксперты ООН предупреждают, что к концу века океаны поднимутся на 1,2 м. Кроме того, усилится частота и скорость штормов и ураганов", – пишет издание Хайтек.