Изменить Минские соглашения: из Москвы пришла плохая весточка

Грызлов заявил, что Минские соглашения не будут пересмотрены / УНИАН

Российская сторона считает недопустимыми попытки пересмотра минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, заявил представитель России в Контактной группе Борис Грызлов, который ранее эту "мантру" уже неоднократно повторял.

По его словам, на переговорах Контактной группы в среду, 12 февраля, российская сторона снова обратила внимание на недопустимость пересмотра Комплекса мер по реализации минских соглашений.

Отметим, ровно пять лет назад, в 2015 году, Украина подписала Минские соглашения.

В то же время в соцсетях пишут, что минские соглашения плохие.

"Какие вообще могут быть соглашения с шулером? Вова Путин честно играть не умеет!", - пишет пользователь Сети.

"Если им пять лет, то плохие эти соглашения", - пишет другой пользователь Сети.

"Соглашение по донбасу, надо было на донбасе подписывать, а не в минске.. вот тогда бы оно выполнялось,..", - считает некто под ником Сказочник.

"Киев их не соблюдает под общее одобрение ЕС , НАТО . Стоило бы слегка надавить на укрофашистов , перестать их кормить , лечить , снабжать оружием , денежками и уже давно бы никакой войны не было . Бандера и его поклонники рулят на Украине", - высказалась некая Людмила.

Читайте такжеРевизия Минских соглашений: в "ДНР" остервенели из-за инициативы ФранцииНапомним, ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что в Минских соглашениях есть пункты, которые следует уточнить и детализировать.

"Очевидно, что в самом тексте Минских соглашений есть пункты, которые не являются определенными, которые заслуживают уточнения, пояснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий", - сказал дипломат.

При этом посол Франции уточнил, что нужно, чтобы эксперты собрались за столом и детализировали пункты соглашений.