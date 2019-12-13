В России резко раскритиковали внесение изменений в минские соглашения

Борис Грызлов / 24СМИ

В России резко раскритиковали заявление Украины о том, что в минские договоренности нужно внести ряд изменений.

Представитель России в контактной группе Борис Грызлов в интервью REGNUM заявил, что никаких изменений в тексте минских соглашений "не будет и не может быть".

"С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию на Донбассе. Вновь подчеркну: никаких изменений в минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и контактной группы, и нормандского формата направлена на их выполнение", - заявил он.

По словам Грызлова, минские договоренности нерушимы.

"Киеву нужно думать не о пересмотре, а о выполнении своих обязательств по минским договоренностям. Любые киевские заявления о пересмотре минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться", - заявил Грызлов.

Напомним, 11 декабря представитель Украины в контактной группе Алексей Резников сообщил, что Киев подготовит план изменений в минские соглашения перед следующей встречей в нормандском формате, которая должна состояться в марте 2020 года.

Ранее ГБР начало досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного совершения пятым президентом Украины Петром Порошенко государственной измены во время подписания Минских соглашений.