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Украинцы стали хуже относиться к России – опрос

13 февраля 2020, 08:58

В Украине возросло число сторонников объединения с РФ.

Россия, Украина флаг
Украинцы и россияне стали хуже относится друг к другу / Фото УНИАН

В России относятся хорошо к Украине 42% граждан, а 47% респондентов относятся плохо или очень плохо, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в январе 2020 года Левада-центром.

Как пишет РБК, предыдущий опрос социологи проводили в сентябре 2019 года, когда было зафиксировано улучшение отношения россиян к Украине: 56% опрошенных заявили, что хорошо относятся к соседней стране (31% — плохо).

Согласно результатам исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, о хорошем отношении к РФ заявили 49% украинцев (на 5% меньше, чем в сентябре 2019 года), о плохом — 39% (на 4% больше).

Читайте такжеЗеленский возглавляет рейтинг доверия украинцев – опросПри этом число россиян, считающих, что две страны должны объединиться в одно государство, снизилось с сентября с 19 до 15%. В Украине число сторонников такого развития событий возросло с 3 до 5%.

В то же время большинство опрошенных по обе стороны границы (56% россиян, 48% украинцев) считают, что оба государства должны быть независимыми и дружественными — с открытыми границами, без виз и таможни. За визы и закрытые границы выступают 26% россиян и 40% украинцев.

  • Результаты соцопроса об изменении отношения жителей Украины и России друг к другу rbc.ru
  • Результаты соцопроса об изменении отношения жителей Украины и России друг к другу rbc.ru
  • Результаты соцопроса об изменении отношения жителей Украины и России друг к другу rbc.ru
  • Результаты соцопроса об изменении отношения жителей Украины и России друг к другу rbc.ru

В Украине опрос проводился с 1 по 12 декабря 2019 года. Методом личного интервью было опрошено 2043 человека, проживающих в 110 населенных пунктах. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

В России исследование проводилось с 23 по 29 января 2020 года методом личного интервью по репрезентативной выборке в 1603 человека в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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Напомним, согласно результатам опроса, проведенного проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, более половины украинцев готовы на компромиссы с РФ ради мира.

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