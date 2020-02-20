Жители Коцюбинского протестуют против присоединения к Киеву

Жители поселка возмущены позицией некоторых активистов поселка, которые ссылаются на общественные слушания по присоединению к столице.

"Не было официальных общественных слушаний. Это было обсуждение, люди даже не знали, что они подписывают. А голоса подсчитывали за закрытыми дверями у бывшего мера поселка. На встречу пришло всего 600 человек с 25-ти тысячной громады. И только около 6% жителей проголосовали за Киев. Наши "активисты" дезинформируют журналистов", - рассказывает Людмила, жительница Коцюбинского.

Коцюбинчане считают, что не поселок нужен столице, а Беличанский лес. Именно он привлекает столичных застройщиков.

"Киев сделает с поселка зону отбросов. Про это сказал депутат Киеврады Юрий Сиротюк. Мол, город уперся в свои границы и киевлянам негде хоронить родственников и обустраивать полигоны для мусора", - возмущена Ольга, которая 5 лет назад переехала в поселок.

Сергей Даниш, глава поселка говорит:

"Мне непонятно почему не проверили факты. В этом месяце на обсуждении в подкомитете Верховной Рады Украины по вопросам административно-территориального устройства народные депутаты единогласно сказали "нет" поглощению Коцюбинского Киевом и поддержали образование отдельной Коцюбинской громады. Члены комитета отметили, что Закон про децентрализацию не предусматривает присоединения поселка к столице, тем более принудительно. Мы благодарны народным депутатам и представителям КОДА, которые основательно разобрались в этой ситуации и стали на сторону коцюбинчан. И конечно большое спасибо всем жителям Коцюбинского, которые пришли под здание комитетов Верховной Рады, чтобы отстоять свой родной поселок".

Коцюбинское не может быть присоединено к Киеву - для этого нет законодательной базы.

Об этом заявил руководитель Офиса реформ в Киевской области, председатель комиссии областного совета по вопросам развития местного самоуправления, децентрализации и административно-территориального устройства Владимир Удовиченко.

"Сегодня нет закона и изменений в Конституции относительно возможности пересмотра границ областей. Киев - это отдельная административно-территориальная единица, как и область. Нельзя изменять границы ни Киевской области, ни Киева. Поэтому юридической возможности присоединить поселок, сегодня нет", - отметил эксперт.