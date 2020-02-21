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"Украина не готова": в Минздраве объяснили, почему выбрали Новые Санжары

21 февраля 2020, 18:22

Виктор Ляшко заявил, что для обсервации не нужны условия инфекционных клиник.

Новые Санжары
Новые Санжары / ngu.gov.ua

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, почему эвакуированных из Уханя украинцев отправили в Новые Санжары. По словам замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, все инфекционные медучреждения в Украине заняты из-за эпидемии гриппа и ОРВИ.

При этом он указал, что место для обсервации не обязательно должно отвечать требованиям инфекционных больниц.

"Остановить функционирование медицинских учреждений, чтобы разместить там здоровых людей без симптомов, Украина была не готова. Все такие заведения полностью задействованы, и медики работают в штатном режиме. Поэтому пересматривалось достаточно большое количество заведений, которые можно задействовать, чтобы не влиять на процесс оказания медицинской помощи", - объяснил Ляшко

Кроме того, он напомнил, что медцентр Новые Санжары подчинен Министерству внутренних дел и не был загружен, в отличие от подобных заведений в других регионах.

"Эвакуировать госпитали, выселять из них людей, которым нужна медицинская помощь - неправильно. Когда выбиралось заведение, оценивалось большое количество индикаторов, показателей. Поэтому выбрали именно это заведение, которое не так заполнено. Заведение подчинено Министерству внутренних дел, Национальной гвардии. Оно довольно быстро может освободить корпуса, подготовиться, чтобы провести изоляцию здоровых людей на инкубационный срок", - подытожил чиновник.

Как ранее сообщал Главред, эвакуированных украинцев из Уханя решили разместить на карантин в санатории Новых Санжаров, поскольку помещение этого учреждения соответствует требованиям.

Новые Санжары Минздрав грипп ОРВИ китайский коронавирус новости Украины
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