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В Нацбанке показали, какой будет новая 200-гривневая банкнота: опубликовано фото

24 февраля 2020, 11:58

В Нацбанке продолжают обновлять купюрный ряд украинской гривны.

Нацбанк
Нацбанк Украины / УНИАН


Нацбанк Украины уже в ближайший вторник, 25 февраля, запустит в обращение обновленную банкноту - номиналом в 200 гривен.  

Соответствующее сообщение было опубликовано со ссылкой на представителей пресс-службы финансового регулятора. Обновленная банкнота продолжает линию банкнот нового поколения гривен - номиналом в 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Новая купюра содержит главные элементы изображения банкноты 200 гривен предыдущего образца, абсолютно аналогичные размеры и похожую цветовую гамму.

Кроме того, как рассказали в Нацбанке, новая банкнота получила новую, усиленную степень защиты. В частности, всерьез была улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей, имеющих проблемы со зрением.

Банкнота
Новая банкнота 200 гривен / НБУ

Кроме того, в финансовом регуляторе отметили, что украинцам ни в коем случае не нужно обменивать банкноты номиналом 200 гривен старого образца на новые. Они смогут расплачиваться старыми купюрами неограниченное количество времени.

Напомним, ранее в китайской интернет-магазине Taobao начали массовую торговлю сувенирными гривневыми купюрами с изображением президента Владимира Зеленского - 100-гривневого номинала.

НБУ банкнота гривна
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