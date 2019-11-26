Банкноты 200 и 50 гривен: в Украине вводят новые купюры и монеты

С 20 декабря 2019 года в Украине вводятся в оборот монеты номиналом 5 гривен, которые постепенно заменят банкноты соответствующего номинала.

Как сообщил в ходе брифинга директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, также с этой даты в обороте появятся обновленные банкноты номиналом 50 гривен.

Он также подчеркнул, что с 25 февраля 2020 года Нацбанк выпустит в оборот обновленные банкноты номиналом 200 гривен.

Далее, во втором квартале 2020 года в оборот будут введены монеты номиналом 10 гривен, но точную дату Нацбанк сообщит дополнительно.

Напомним, ранее в Украине ввели в оборот купюру в 1000 гривен с изображением Владимира Вернадского.