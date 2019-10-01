Купюра 1000 гривен: когда появится в обращении и зачем она нужна

Купюра 1000 гривен в 2019 году войдет в оборот.
Купюра 1000 гривен с Владимиром Вернадским уже печатается.
НБУ обещает запустить новую 1000 гривен в оборот уже в 2019 году – с 25 октября.
Регулятор рассчитывает, что наличные расчеты новой купюрой снизят операционные расходы банков и расходы на инкассацию. Добавить удобства она должна также простым обывателям и представителям бизнеса.
Третья цель выпуска новых 1000 грн – снизить расходы Нацбанка на печать, обработку, хранение и перевозку гривневых банкнот.
Ранее в НБУ рассказали, хватит ли всем по 1000 гривен. После выпуска первой партии новые банкноты будут печатать по мере поступления заказов.
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Также НБУ намерен выпустить монеты по 5 грн уже этой осенью. Пятигривненвые монеты заменят купюры.