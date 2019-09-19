В НБУ рассказали, хватит ли всем по 1000 гривен

НБУ / РБК-Украина

В Национальном банке планируют сначала выпустить 5 миллионов штук банкнот номиналом 1 000 гривен. Об этом рассказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко в ходе брифинга в четверг, 19 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы планируем осуществить его (первый выпуск банкнот номиналом 1000 гривен, - ред.) в объеме 5 млн штук, а дальше – по мере поступления заказов от банков и потребности экономики", - отметил Зайвенко.

В то же время, заместитель директора Департамента денежного обращения НБУ Оксана Галиц сообщила, что НБУ не будет принудительно изымать из обращения банкноты номиналов 1, 2, 5 и 10 гривен.

Напомним, что Национальный банк Украины намерен выпустить монеты номиналом 5 гривен уже этой осенью.