Интересный бизнес: в Сети начали продавать сувенирные купюры с Зеленским - фото

Владимир Зеленский / Reuters

В китайской интернет-магазине Taobao начали массовую торговлю сувенирными гривневыми купюрами с изображением президента Владимира Зеленского.

Все купюры имеют 100-гривневый. На лицевой стороне размещены украинский флаг, герб и портрет Владимира Зеленского, а на обратной - улыбающийся президент и Статуя Свободы на Майдане Независимости. Кроме того, на обеих сторонах купюры наличествует надпись "Памятная банкнота" - для того, чтобы никто не перепутал с настоящей.

Стоит купюра 35 юаней (по нынешнему курсу - 116,5 грн).

Напомним, ранее в Житомире устроили бизнес на самых ярких цитатах и мемах, связанных с президентом Владимиром Зеленским, поместив их на носки.